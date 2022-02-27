Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika Rusya açıklaması: Canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar! - Haberler

Zelenskiy: İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar 0:00 / 0:00

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Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Dün gece çok acımasızcaydı' diyen Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar, ambulanslar dahil" dedi.

Zelenskiy, "Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN YAPTIĞI ŞEY İNTİKAM ALMAK"

Zelenskiy, "Rusya'nın yaptığı şey intikam almak. Ukrayna'daki şehirleri daha çok bombalamayı planlıyorlar. Kasten insanlarının canını acıtmayı tercih ediyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı canice davranışları 'soykırım' simgesi. Dünya, Rusya'nın Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy hakkını yok etmeli." dedi.

Rusya'nın müzakere teklifine ilişkin konuşan Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus'tan saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi. Ukrayna'ya saldırılmayan bölgelerde görüşmeye hazırız" dedi.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

UKRAYNA'DAN ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NA BAŞVURU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı´na Rusya aleyhinde başvuru yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından başvurur kararını duyuran Zelenski, "Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanı´na sundu. Rusya, saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini şimdi durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.