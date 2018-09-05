Okulunu eğitimin her alanında başarıya götüren, emsal okullara göre belirgin fark ortaya koyan sergilediği başarı ve liderlik davranışlarıyla örnek gösterilen Türkiye’nin en başarılı okul yöneticileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu. Başarı hikâyesi oluşturmuş insanları daha öne çıkarmak istediklerini ve bunu çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Millî Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir.” dedi.

Olumlu bir okul iklimi oluşturabilme, makamından çok okul koridorları, öğretmen odası ve sınıflarda vakit geçirebilme, öğretmenini, öğrencisini, velisini dinleyerek onlara güven verebilme, öğretmenlerinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilmesi için motive edebilme gibi 18 ayrı kriterde başarılı olan 120 Okul Müdür ve Müdür Yardımcısı Ankara’daki “Eğitimde Yönetim Süreci Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu.

Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Millî Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir.” dedi.

“BİZ ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ”

Yöneticilerden sahip oldukları makamlara neden sahip olduklarını asla unutmamaları gerektiğini isteyen Bakan Selçuk, “Biz o binalarda, o masalarda neden oturduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu makamların hiçbirisi kariyeriniz için bulunan yerler değildir. Bunların hepsi çocukların gözlerinin ışıltısını artırmak içindir. Biz çocuklar için buradayız, başka hiçbir derdimiz yok. Bütün bütçeler bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir.” dedi.

“BUNLAR EĞİTİMİN KÖPÜĞÜDÜR”

“Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı biz yaptık. En çok derslik sayısını biz artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık. Bunlar eğitimin köpüğüdür.” Bakan Selçuk, “Biz işin aslıyla ilgiliyiz. Ve evrensel olana talibiz. Yani mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından şehir yollarına doğru gitmez. Şehir yollarından köy yollarına doğru gelir. O yüzden bizim muhakkak surette evrensel olana talip olmamız ve milli duruşa sahip olmamız lazım. Özetlersek; “küresel düşün, yerel davran değil, yerel düşün küresel davran diyoruz” ifadelerini kullandı.

“SONUCU BELKİ BİR KİTABA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Okul Müdürlerine çağrıda bulunan Bakan Selçuk, “Herkesin bir takım idari başarıları olabilir. Ama bunlar bizi büyütmez. Daha doğrusu geliştirmez. O sebeple benim sizlerden istirhamım arkadaşlar bu meseleyi filozofisinden başlayarak oturtmaya gayret etmeniz ve başarı hikayeleriniz konusunda bunu nasıl yaygınlaştıracağınız hususunda bize danışmanlık etmeniz, bize yol göstermeniz ve bu konularda Türkiye’yi nasıl ayağa kaldırırız nasıl şahlandırırız konusundaki tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız. Bizim beklentimiz bu... Bu anlamda da burada yapacağımız çalışma çok verimli olacaktır diye düşünüyorum. Buradan ortaya çıkan sonucu belki bir kitaba dönüştüreceğiz. Belki bir eğitim programı çıkartacağız.” dedi.

“ZİYA HOCANIN SELAMI VAR”

Bakan Selçuk sözlerini tamamlarken okul müdürlerine ricada bulunarak “Öğretmen odasına giderek, ‘Ziya hocanın selamı var, gözümüze baktı ve kalbi bir Selam gönderdi.’ derseniz çok memnun olurum. Çünkü oradaki atmosfer çok değerli. Orası yeşerirse biz mutlu oluruz. Ve Allah rızası için bir şey yapıyoruz deriz. Yoksa güncel tartışmalarla vakit kaybederiz.” ifadelerini kullandı.

Çalıştay süresince 81 ilden seçilerek gelen 120 okul yöneticisi başarı hikayelerini ve pratik tecrübelerini birbirleriyle paylaştı. Okul yöneticilerinin çalıştaydaki tecrübe paylaşımlarından Bakanlığın öncülüğünde gerçekleştirilecek “3 Yıllık Program”ın hazırlık sürecinde de faydalanılacak.

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