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        Haberler Dünyadan Sophie Turner: Taylor Swift, o yıl benim için bir kahramandı - Magazin haberleri

        Sophie Turner: Taylor Swift, o yıl benim için bir kahramandı

        Ünlü oyuncu Sophie Turner, ayrıldığı eşi Joe Jonas ile boşanma sürecini ve Taylor Swift'in çocuklarına ve kendisine evini açmasını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:08
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        'Game of Thrones' adlı diziyle tanınan 28 yaşındaki ünlü oyuncu Sophie Turner, verdiği bir röportajda 2019'da evlendiği ve eylül 2023'te ayrıldığı eşi ABD'li şarkıcı Joe Jonas ile boşanma sürecini, ardından gelen sorunlu velayet savaşını ve Taylor Swift'in çocuklarına ve kendisine evini açmasını anlattı.

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        "HAYATIMIN EN KÖTÜ BİRKAÇ GÜNÜYDÜ"

        Hayatının en büyük kalp kırıklığını yaşadığını ve bundan daha güçlü çıktığını, her şeyi çocukları için yaptığını söyleyen Sophie Turner; "Yani bunlar hayatımın en kötü birkaç günüydü. Bunu yapıp yapamayacağımı bilmediğim günler oldu." şeklinde konuştu.

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        "HİÇBİR ZAMAN KENDİMİ SAVUNACAK KADAR GÜÇLÜ OLAMADIM"

        Çıkan ayrılık haberlerinden sonra medyada çıkan fırtınayı ve bunun çocuklarını olumsuz etkileyeceğinden ne kadar endişe duyduğunu dile getiren İngiliz oyuncu; "Avukatımı arayıp 'Bunu yapamam' derdim. Yapamam. Hiçbir zaman kendimi savunacak kadar güçlü olamadım. Ve nihayet iki haftadır tekdüze bir yaşam sürdükten sonra, bana uğruna savaştığımın çocuklarım olduğunu hatırlattı. Birisi bana 'Çocuklarınız için yapın' derse, yaparım. Bunu kendim için yapmazdım ama onlar için gereken gücü bulacağım" ifadelerini kullandı.

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        Joe Jonas tarafından sorumsuz bir anne olarak nitelendiren Sophie Turner, bu iddialar olduğu sırada Birleşik Krallık'ta yeni dizisi 'Joan'ı çekerken, Jonas'ın, çocuklarını ABD'de tutmak için talepte bulunduğunu belirterek; "İki hafta daha sette kalmam için sözleşmem vardı, bu yüzden ayrılamadım. Çocuklarım ABD'deydi ve onlara ulaşamadım çünkü Joan'ın işini bitirmem gerekiyordu. Ve o aşamada tüm bu haberler çıkmaya başlamıştı" diye konuştu.

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        "ALTIN GİBİ BİR KALBİ VAR"

        Sophie Turner ve iki kızı, geçen yıl ayrıldığı kocası Joe Jonas'ın boşanma davası açmasının ardından şarkıcı Taylor Swift'in New York City'deki dairesinde kalmıştı. Turner; "Taylor o yıl benim için mutlak bir kahramandı. Hiç kimseye onun için olduğum kadar minnettar olmadım çünkü o beni ve çocuklarımı aldı ve bize bir ev ve güvenli bir alan sağladı. Gerçekten altın gibi bir kalbi var" diye ekledi.

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        Sophie Turner, Jonas'a çocuklarının 'yanlış şekilde alıkoyulması' nedeniyle dava açtı. Dava o zamandan beri reddedildi ve eski sevgililer boşanma ve velayet anlaşmalarının ayrıntıları üzerinde hâlâ çalışıyorlar.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon, Mega

        #Sophie Turner
        #Taylor Swift
        #Joe Jonas
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