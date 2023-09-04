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        Haberler Dünyadan Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor - Magazin haberleri

        Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

        'Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:11
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        2019'da evlenen ve iki çocukları olan Sophie Turner ve Joe Jonas çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

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        "BOŞANMA EVRAKLARINI İMZALADI"

        TMZ'ye konuşan bir kaynak, Joe Jonas'ın boşanma avukatıyla iletişime geçtiğini ve Sophie Turner ile olan evliliğini bitirmek için gerekli kağıtları imzaladığını belirtti.

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        Ünlü çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığı belirtildi.

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        Ayrıca çocuklarla son 3 aydır turnede olan Joe Jonas'ın ilgilendiği belirtilirken Sophie Turner'ın çocuklarıyla ilgilenmediği iddia edildi.

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        RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

        Tüm bu ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliklerini koruyan Jonas ile Turner'ın menajerleri de resmi bir açıklama yapmadı.

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        "JONAS'IN PİSLİK OLDUĞUNU SANIYORDUM"

        Sophie Turner, yıllar önce eşi Joe Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etmişti. Londra'daki ilk randevularına erkek arkadaşlarıyla gittiğini anlatan Turner, "Ondan nefret ediyorduk" demişti.

        #Sophie Turner
        #Joe Jonas
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