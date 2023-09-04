Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

Ayrıca çocuklarla son 3 aydır turnede olan Joe Jonas'ın ilgilendiği belirtilirken Sophie Turner'ın çocuklarıyla ilgilenmediği iddia edildi.

5 Şurada Paylaş!









RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliklerini koruyan Jonas ile Turner'ın menajerleri de resmi bir açıklama yapmadı.