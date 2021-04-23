Sanatsever Jose Sosa 0:00 / 0:00

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arjantinli Jose Sosa, futbol performansının yanı sıra sanata olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş Gina Ginali'nin hayat verdiği 'Yüzü Olmayan Kız' adlı koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.

Jose Sosa

Yapımı iki ay süren ve özel malzemeler kullanılarak hazırlanan heykel, renk değiştiren özelliğiyle farklı bir heykel çalışması olarak nitelendiriliyor. Gina Ginali Sosa'ya hazırladığı heykel için: "Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışa vurum olduğunu düşünüyorum. Resme ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum" diyor.