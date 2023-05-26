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Soslu tavuk bozulur mu, nasıl saklanmalı? Soslu tavuk dolapta kaç gün dayanır?

Türk mutfağına ait pek çok yemekte kullanılan tavuk, tek başına farklı lezzetleriyle de en sevilen besinlerden biridir. Beyaz et grubuna ait olan tavuk, çoğu zaman soslanır, marine edilir ve dinlendirildikten sonra pişirilir. Tavuk hem çiğ hem de piştikten sonra tüketimine dikkat edilmesi gereken besin türleri arasında bulunmaktadır. Ancak diğer yandan protein kaynağı olduğu için yemeklerde sıklıkla tercih edilir. Tüm bunları göz alarak tavuğun en iyi şekilde muhafaza edilmesi önemlidir.

Soslu Tavuk Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Soslu Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Soslu Tavuk Bozulur Mu?

Soslu tavuğun en iyi koşullarda muhafaza edilmesi, içeriğindeki besin değerini korumaya yardımcı olur. Ayrıca olası zehirlenmelerin önüne geçilir ve sağlıklı bir tüketime olanak sağlar. Çeşitli baharatlar ile soslanan tavuk, birkaç yöntemle muhafaza edilebilir. “Soslu tavuk dolapta kaç gün bekler?” ya da “Soslu tavuk nasıl saklanmalı? diye merak ediyorsanız işte cevabı…

Soslu Tavuk Kaç Gün Dayanır?

  • Pişirilmiş soslu tavuk ile çiğ soslu tavuğu saklamanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Öncelikle pişirilmiş soslu tavuğun bekletilmesi risklidir. Aynı gün içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, tavuğun çabuk bozulması ve bakteri üretmesidir. Eğer ertesi gün için saklamayı planlıyorsanız sağlam ve üstü kapalı bir kapta 1 gün muhafaza edebilirsiniz. Eğer yemeğin içinde tavuk kullandıysanız muhafaza süresi yaklaşık 3 gündür.
  • Tavuğu tek başına pişirdiyseniz ve uzun süre saklamanız gerekiyorsa buzdolabının derin dondurucu kısmında koruyabilirsiniz. Buzlukta saklanan tavuk yaklaşık 2-3 ay boyunca tazeliğini korur.
  • Soslu çiğ tavuğu aynı gün pişirmeyi düşünmüyorsanız buzdolabında hava almayacak şekilde muhafaza etmeniz mümkündür ancak en fazla 1 gün dolapta bekletmek sağlıklı bir tercih olacaktır. Tavuğun olabildiğince hızlı bir şekilde pişirilmesi önemlidir. Aksi halde dolapta bekleyen çiğ tavuk, her önleme rağmen bakteri üretebilir ve bozulabilir.
  • Soslu tavuk bozulur mu? Soslu çiğ tavuğu uzun bir süre saklamak için derin dondurucuyu kullanabilir, olası bozulmaların önüne geçebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz zaman tavuğu çözdürüp, dilediğiniz yemekte rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Eğer soslu tavuğun dokusunda, kokusunda ve tadında bir değişiklik hissettiyseniz tüketimi mutlaka durdurun. Soslu tavuk, genellikle baharatlı olduğu için kolay kolay koku vermez ancak dikkatli incelendiğinde bozuk olduğu anlaşılabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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