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Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te

Sosyal medya düzenlemesi, komisyonda kabul edilmesinin ardından bugün Meclis gündemine geliyor.

Sosyal medya düzenlemesi
HABERTURK.COM

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" bugün Meclis'te görüşülmeye başlanacak.

AK PARTİLİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. Özkan şunları söyledi:

"Türkiye dahil olmak üzere dünyada yeni bir hukuk düzeninin oluşması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında öneme sahiptir. Sosyal medyanın ana medya haline dönüşmesi, verilerin transferi, depolanması ile ilgili alan ciddi düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.

Sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmektedir. Kademeli olarak artan yaptırımlar, yayın engeli düzenlemesi getirilmektedir. Günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına en geç 48 saat içinde cevap verilmesi mükellefiyeti getirilmektedir.

Şu anda yapmış olduğumuz düzenleme vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması çerçevesinde meseleye yaklaştık. Evrensel düzenlemelere uygun, vatandaşlarımızın anayasal güvencelerini teminat altına almak üzere yapılan bir düzenlemedir.Sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis içtüzük gereği tatile girecek."

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