Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar

Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise "Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız" diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi.