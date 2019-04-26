İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgilere göre özel bir havayoluna ait peronda, uçağın rötar yapması nedeniyle çıkan tartışmada kadın bir yolcu, havayolu şirketinin check-in işlemini yapan kadın yer görevlisine ağır hakaretlerde bulundu.

"HOP HOP TEMAS YOK"

Yolcular tarafından çekilen ve kameraya yansıyan görüntülerde kadın yolcu, rötar nedeniyle suçladığı kadın personele yaptığı hakaretlerin ardından üzerine yürümesi üzerine de, "Hop hop hop, temas yok" diye tepki gösterdi.

YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ



Yolcuların bile tepki gösterdiği olayda başka bir kadın yolcu ise kadın personele hakaretler yağdıran kadına, "Sen bunları bana söyleseydin ben seni döverdim" diye tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan videoya ilişkin yapılan yorumlarda da havayolu şirketi çalışanının büyük sabır ve anlayış gösterdiği belirtildi.