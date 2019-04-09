Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk / Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınıra giden tüm yollarda ve şehir içinde aldıkları tedbirler sayesinde gelişlerde düşüş kaydedilse de dedikoduya inanan düzensiz göçmenler kara ve demir yolu ile kente geliyor.

İstanbul - Edirne yolu üzerindeki il ve ilçelerde de alınan tedbirler sayesinde 4 yıl önceki düzensiz göçmen toplanması yaşanmasa da bunun önlenmesi için güvenlik güçleri 24 saat esaslı yoğun tedbirlerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.

İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin yapılması sonrası başka geri gönderme merkezlerine sevkleri yapılıyor.

4 YIL ÖNCE DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler, 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.

Yunanistan'a geçmek için bazıları yürüyerek Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş, daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çabaları sonrası ada konumundaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen sığınmacılar, burada da Avrupa hayaliyle yaklaşık 10 gün boyunca beklemişti.

Düzensiz göçmenler ikna edilerek gitmek istedikleri illere nakledilmişti.