- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk / Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınıra giden tüm yollarda ve şehir içinde aldıkları tedbirler sayesinde gelişlerde düşüş kaydedilse de dedikoduya inanan düzensiz göçmenler kara ve demir yolu ile kente geliyor.
İstanbul - Edirne yolu üzerindeki il ve ilçelerde de alınan tedbirler sayesinde 4 yıl önceki düzensiz göçmen toplanması yaşanmasa da bunun önlenmesi için güvenlik güçleri 24 saat esaslı yoğun tedbirlerini sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.
İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin yapılması sonrası başka geri gönderme merkezlerine sevkleri yapılıyor.
4 YIL ÖNCE DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI
"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler, 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.
Yunanistan'a geçmek için bazıları yürüyerek Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş, daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çabaları sonrası ada konumundaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen sığınmacılar, burada da Avrupa hayaliyle yaklaşık 10 gün boyunca beklemişti.
Düzensiz göçmenler ikna edilerek gitmek istedikleri illere nakledilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.