AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde, Türk milletinin vesayet kalıplarını kırarak yeni bir istikamet ve rota çizdiğini belirtti.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başından itibaren yaşadığı değişimin, dünyayı doğru okumasının neticesi olduğunu söyleyen Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinin değişim süreçleri değil değişimleri engellemeye, durdurmaya yönelik olduğunu vurguladı.Soylu, Türkiye'nin yaşadığı değişim sayesinde 15 Temmuz gecesi milli irade adına bir cevap ürettiğini ifade etti.

Değişim sayesinde Türkiye'nin, uluslararası arenada haklarını savunabilecek, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, güney sınırının ötesinde, Karabağ'da söz söyleyebilecek kapasitede bir ülke haline geldiğine işaret eden Soylu, yaşananları, "Türkiye'yi kendi hakimiyetinde görenlere karşı elde edilen büyük başarı" olarak nitelendirdi.Soylu, yapılanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin evlatlarının gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin üzerine oyun kurulan değil oyun kuran bir ülke haline geldiğinin altını çizen Soylu, Türkiye'nin değişimleri gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip olduğunu belirtti.Bakan Soylu, "eşik" bir dönemden geçildiğini, bu eşiğin aşıldığında, Cumhuriyet'in 100. yılına güçlü şekilde girildiğinde, 2053'e, 2071'e ulaşılacağını dile getirdi.-

"DEĞİŞİM KARAKTER HALİNE GELDİ"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 ve sonrasındaki sürecin değişimin karakter haline geldiği, vesayet kırıntılarının temizlendiği dönem olduğunu ifade eden Soylu, FETÖ'nün, PKK'nın uyuşturucu organizasyonlarının, organize suç örgütlerinin de bu kırıntılara dahil olduğunu vurguladı.Süleyman Soylu, vesayet odaklarının oluşturduğu, Türkiye'nin başına musibet olarak getirilmeye çalışılan tüm süreçlerin tek tek temizlendiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şöyle devam etti:"Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede 2016'dan bugüne kadar 734 bin 888 operasyon, 1 milyon 63 bin 292 gözaltı gerçekleştirmiştir. Sadece bu yılın gözaltı sayısı 132 bin 524'tür. Türkiye'nin alarmları açıktır. Geçen gün 5 milyar liranın üzerinde narko-terör operasyonu yapıldı, az bir rakam değil. Ondan önceki günde yaklaşık 1,5 milyon kökün üzerinde kenevir yakalandı. Hiç durulmuyor.

"Mersin'de emniyetin teknik desteğiyle gümrük muhafaza ekiplerinin 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildiğini hatırlatan Soylu, bunun da en yüksek kokain yakalaması olduğunu bildirdi.Soylu, 2011-2020 arasında uyuşturucu yakalamalarının bedellerini açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2011'de uyuşturucu yakalamalarındaki toplam bedel 2 milyar 17 milyon, 2012'de 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. 2011'de 2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi birtakım ferevanların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz."

Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin rakamları da açıklayan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı, sanal bahis, organize suç gelirleriyle ilgili güçlü adımlar attığını bildirdi. Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 555 ton esrar, 70 milyon 500 bin captagon, 33 milyon ectasy, 300 milyon 490 bin 677 kök kenevir yakalandığını bildirdi.

Sigara kaçakçılığına da darbe vurulduğunu söyleyen Soylu, sanal bahis, sanal kumarla ilgili yapılanları anlattı.Terörle mücadeleye değinen Soylu, "PKK'ya katılım 2015'te 5 bin 558'di, geçen yıl örgüte katılım 53 kişi, yıl başından bugüne kadar da 20 kişi." bilgisini paylaştı.Beş yıl önce uyuşturucudan 941 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın üçte bir oranında düştüğünü aktaran Soylu, "Uyuşturucuda, akaryakıt kaçakçılığında yakalamalarımız, sahaya baskılarımız artıyor, operasyon miktarlarımız büyüyor." ifadesini kullandı.

"PKK'NIN EYLEM SAYISI 331'E GERİLEDİ"

Soylu, 2016'dan bugüne kadar 944 kişinin ikna yoluyla terör örgütünden ayrılmasının sağlandığını, 2015'te 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın eylem sayısının 2020'de 331'e gerilediğini bildirdi.Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin "Canımıza ot tıkadı" dediklerini bildiren Bakan Soylu, "Bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına inmiştir. Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller." dedi.

"14 SUÇ ÖRGÜTÜ ELABAŞI ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ"

Soylu, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin ise "Türkiye, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 696 operasyonla 358 mafyatik tip organize suç örgütünü çökertti." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yerleşmeye çalışan 14 suç örgütü elebaşının da ülkelerine gönderildiğini bildiren Soylu, halen bu temizliğin sürdüğünü sözlerine ekledi.Daha sonra kursu tamamlayanlarla dereceye giren kaymakamlara sertifikaları verildi. Çekilen kura sonucunda ise 9'u kadın 97 kaymakamın ilk görev yeri belirlendi.Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bakanlık bürokratları katıldı.