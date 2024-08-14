Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası | Son dakika haberleri

        Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası

        Zonguldak'taki bir AVM'de soyunma kabinlerindeki kadınların gizlice görüntüsünü çektiği iddia edilen giyim mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. Telefonu incelemeye alınan şüpheli, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta bir AVM'de 28 Temmuz'da yaşanan olayda giyim mağazası çalışanı M.K., iddiaya göre cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.

        16 yaşındaki kız çocuğu durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi.

        Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza çalışanını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        M.K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz’ suçlamasıyla işlem yapıldı.

        Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        M.K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #röntgen
        #mağaza kabininde gizli görüntü
        #ZONGULDAK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı