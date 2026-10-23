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        Alanyaspor: 1 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Kocaelispor, rakibini 2-1 mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi. Körfez ekibine üç puanı getiren golleri Berkan Kutlu ve Baku kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Ruan'dan geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı!

        Alanyaspor ile Kocaelispor, Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kocaelispor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

        İzmit ekibine üç puanı getiren golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ile 42. dakikada Makana Baku kaydetti.

        Alanyaspor'un tek golü 52. dakikada Ruan'dan geldi.

        Ligde 2 maç sonra galibiyetle tanışan Selçuk İnan'ın öğrencileri puanını 15'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

        Galibiyet hasreti üç maça çıkan 9. sıradaki Joao Pereira'nın ekibi ise 12 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

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        27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

        42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2

        52. dakikada sol kanattan Enes Keskin ile ara pası yapan Duarte'nin ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 1-2

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        71. dakikada Aliti'nin ortasında ceza sahası içinde Cedric'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

        84. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Omar Ben Ali'nin sert şutunu kaleci Serhat iki hamlede meşin yuvarlağı kurtardı.

        90+4. dakikada ceza sahası dışından Enes Keskin'in sert şutunda top az farkla auta çıktı.

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