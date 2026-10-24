Arsenal: 2 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, evinde Everton'u 2-0 mağlup etti. Ezri Konsa ile Gabriel'in golleriyle üst üste 3. galibiyetini alan ve lider Manchester City'yle puanını eşitleyen Arsenal, haftayı 21 puanla tamamladı. Everton ise 10 puanda kaldı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:41 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, sahasında Everton'la kozlarını paylaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ezri Konsa ve 68. dakikada Gabriel kaydetti.
SAVUNMACILAR SIRTLADI
Stoper ikilisinin attığı gollerle üç puana uzanan ve Aston Villa'ya 2-1 yenilen lider Manchester City'le puanını eşitleyen Arsenal, puanını 21'e yükseltti. Everton ise 10 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Everton da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
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