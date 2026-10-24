İBB'de CHP- YENİ Parti ayrılıyor mu? CHP'de yeni istifalar gelir mi? İBB'de Kasım ayında değişim olur mu? CHP ile YENİ Parti'de ipler koptu mu? Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Mansur Yavaş adaylığını mı açıkladı? Mansur Yavaş hangi partiye geçecek? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Eski... Daha Fazla Göster

İBB'de CHP- YENİ Parti ayrılıyor mu? CHP'de yeni istifalar gelir mi? İBB'de Kasım ayında değişim olur mu? CHP ile YENİ Parti'de ipler koptu mu? Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Mansur Yavaş adaylığını mı açıkladı? Mansur Yavaş hangi partiye geçecek? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Gazeteciler Aytunç Erkin, Mehmet Müftüoğlu ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Daha Az Göster