Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 2 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Arsenal: 2 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, evinde Everton'u 2-0 mağlup etti. Ezri Konsa ile Gabriel'in golleriyle üst üste 3. galibiyetini alan ve lider Manchester City'yle puanını eşitleyen Arsenal, haftayı 21 puanla tamamladı. Everton ise 10 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arsenal, zirveyle puanını eşitledi!

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, sahasında Everton'la kozlarını paylaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ezri Konsa ve 68. dakikada Gabriel kaydetti.

        SAVUNMACILAR SIRTLADI

        Stoper ikilisinin attığı gollerle üç puana uzanan ve Aston Villa'ya 2-1 yenilen lider Manchester City'le puanını eşitleyen Arsenal, puanını 21'e yükseltti. Everton ise 10 puanda kaldı.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Everton da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 22 Ekim 2026 (Eşref Fakıbaba Neden İstifa Etti?)

        İBB'de CHP- YENİ Parti ayrılıyor mu? CHP'de yeni istifalar gelir mi? İBB'de Kasım ayında değişim olur mu? CHP ile YENİ Parti'de ipler koptu mu? Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Mansur Yavaş adaylığını mı açıkladı? Mansur Yavaş hangi partiye geçecek? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Eski...
        #Arsenal
        #everton
        #İngiltere Premier Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"