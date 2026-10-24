Aston Villa: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında ağırladığı Manchester City'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibine üç puanı getiren golleri Nicolas Jackson kaydetti. Ligde bu sezon ilk kez puan kaybeden City'nin golü ise Haaland'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aston Villa, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Birmingham ekibi, 6. dakikada Nicolas Jackson'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland'ın golüyle maçta dengeyi sağladı: 1-1.
Aston Villa'da bir kez daha sahne alan Nicolas Jackson, 60. dakikada takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa, güçlü rakibi karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Üst üste 4. resmi maçından galip ayrılan Aston Villa, puanını 11'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.
Ligde 7'de 7 yaptıktan sonra ilk mağlubiyetini alan lider City ise 21 puanda kaldı.