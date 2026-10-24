İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aston Villa, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Birmingham ekibi, 6. dakikada Nicolas Jackson'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland'ın golüyle maçta dengeyi sağladı: 1-1.

Aston Villa'da bir kez daha sahne alan Nicolas Jackson, 60. dakikada takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa, güçlü rakibi karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

Üst üste 4. resmi maçından galip ayrılan Aston Villa, puanını 11'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

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Ligde 7'de 7 yaptıktan sonra ilk mağlubiyetini alan lider City ise 21 puanda kaldı.