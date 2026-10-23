Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Atilla Karaoğlan 3. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek

        Atilla Karaoğlan 3. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Karaoğlan kariyerinde 3. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karaoğlan dev derbiyi 3. kez yönetecek!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü saat RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

        Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara da 6 sarı kart çıkardı.

        REKLAM

        Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray - Fenerbahçe derbileri şöyle:

        10.04.2022

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

        21.09.2024

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        (ORT-UA-S)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkkal kardeşlerin ölümüne neden olan 2 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

        İZMİR'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yı...
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon