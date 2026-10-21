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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi Atilla Karaoğlan, Getafe - Lugano maçında düdük çalacak!

        Atilla Karaoğlan, Getafe - Lugano maçında düdük çalacak!

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Atilla Karaoğlan'a Avrupa'da görev!

        UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Getafe ile Lugano, yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

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        #hakem
        #Konferans Ligi
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