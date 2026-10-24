Dağ ceylanının alanını sürdü kâbusu yaşadı

Hatay'da, koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında kişisel kullanım amacıyla toprağı süren vatandaşa, 699 bin 245 TL para cezası uygulandı. Alınan önlemlerle, "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanlarının sayısının bölgede, 80'den, bin 500'e çıktığı da belirtildi