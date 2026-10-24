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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Ümit Akdağ'dan kötü haber! Elinde kırık var

        Beşiktaş'a Ümit Akdağ'dan kötü haber! Elinde kırık var

        Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini ve başarılı savunma oyuncusunun tedavisine başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a kötü haber! Elinde kırık var

        Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

        Ümit Akdağ, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 23 yaşındaki futbolcunun sonraki hafta özel bir bandajla oynamaya hazır olması bekleniyor.

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