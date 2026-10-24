Beşiktaş'a Ümit Akdağ'dan kötü haber! Elinde kırık var
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini ve başarılı savunma oyuncusunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:12 Güncelleme:
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Ümit Akdağ, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 23 yaşındaki futbolcunun sonraki hafta özel bir bandajla oynamaya hazır olması bekleniyor.
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