Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Beşiktaş Avrupa sonrası Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

        Avrupa sonrası Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Son oynanan Trabzonspor'a mağlup olan ve Crystal Palace ile berabere kalan siyah-beyazlılar, Avrupa dönüşü galibiyet alarak moral depolamak istiyor. Avrupa maçlarının ardından ligde kayıp yaşayan Beşiktaş, kötü istatistiğini sona erdirmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa sonrası Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

        Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor.

        Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

        REKLAM

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

        SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.

        Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

        Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.

        REKLAM

        Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

        Siyah-beyazlı ekibin son 6 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

        Organizasyon Maç Skor
        UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Olimpik Marsilya 4-1
        Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş 3-2
        Süper Lig Beşiktaş-Kocaelispor 2-1
        UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim-Beşiktaş 2-3
        Süper Lig Trabzonspor-Beşiktaş 2-0
        UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Crystal Palace 2-2

        Öte yandan, Beşiktaş bu süreçte yalnızca Trabzonspor'a gol atamadı.​​​​​​​

        AVRUPA DÖNÜŞÜ PUAN KAYIPLARI

        Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupalarından dönüşte çıktı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, ligde ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Kauno Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle yaşadı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise birkaç gün sonra Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.

        Avrupa kupalarında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu kez Süper Lig'e dönüşte Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

        Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

        https://ajans-api.bitem.tr/api/video/download/119712682/6764283659Göçerlerin dönüş yolculuğu başladıBitlis ve Van'ın serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Binlerce küçükbaş ile yola çıkan göçerler, aileleriyle aylar sürecek yolculuğun ardı...
        #beşiktaş
        #Başakşehir
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı
        Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa