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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

        Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        #beşiktaş
        #Başakşehir
        #süper lig
        #idman
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