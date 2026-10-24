Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.