Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:58 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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