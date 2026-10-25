Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:35 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı. Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
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