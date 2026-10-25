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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

        Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın hazırlıkları tamamlandı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı. Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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