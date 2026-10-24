Besnik Hasi: 3 puandan dolayı çok mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Samsunspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

"ÜÇ PUANDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, karşılaşmayı değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hasi, "Deplasmanda kazandık. İlk yarıdan memnun değilim. İlk yarı iyi de oynamadık. Şanslar yakaladık, bu şansları gole çevirmeniz gerekiyor. Bu şansları gole çeviremedik. İlk kontratakta da golü yedik. Bizim oyunumuz değildi. Bunu söyleyebilirim. 10’a-10 kaldığımız zaman daha iyiydik. Yani daha fazla pozisyon ürettik. İkinci yarı hamleler yaptık. Takım daha iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynamak için daha iyi reaksiyon gösterdik. Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Özellikle Saba'ya bir parantez açmak istiyorum. İnanılmaz bir gol attı. Zaten gol attığı zaman da inanılmaz goller atıyor. Normal goller atmıyor kendisi. Ondan dolayı da çok mutluyum yani. 3 puanı aldık. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz" dedi.