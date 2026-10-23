Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Vanspor FK Boluspor: 0 - Vanspor: 3 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Boluspor: 0 - Vanspor: 3 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Vanspor, 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Boluspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vanspor üç puanı 3 golle aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 yendi.

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar

        Boluspor: Tafas, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 9 Furkan Metin), Cuesta, Canberk Ömer Özdemir (Dk. 76 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç (Dk. 77 Lopez), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Escobar), Muhammed Mert (Dk. 90 Yunuszade), Ege Özkayımoğlu, Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 66 Mustafa Alptekin Çaylı)

        Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Faruk Can Genç, Sinan Osmanoğlu, Celal Hanalp (Dk. 46 Mehmet Manış), Oulare (Dk. 90 Kadir Seven), Özkan Yiğiter (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mehmet Özcan, Ozan Can Kökçü (Dk. 76 Khan), Alhaft (Dk. 89 Medeni Bingöl), Yenne, İlkan Sever (Dk. 76 Oliveira)

        REKLAM

        Goller: Dk. 58 Hikmet Çiftçi (Penaltıdan), Dk. 70 İlkan Sever, Dk. 90 Oliveira (Artı Değer Vanspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Bertu Alican Özyürek, Dk. 49 Tolunay Artuç, Dk. 56 Bartu Göçmen, Dk. 62 Gonzalez, Dk. 90 Lopez (Boluspor), Dk. 31 İlkan Sever, Dk. 54 Alhaft, Dk. 90 Mehmet Özcan (Artı Değer Vanspor FK)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Girne açıklarındaki gemi kazasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı: 9 şüphelinin tutukluluk süresi uzatıldı

        KKTC'nin Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada, Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndan (VDR) elde edilen ses kayıtları mahkemede açıklandı. Mürettebatın teknik arızaları ve geminin batma ihtimalini daha önce konuştuğu belirlenirken, 9 şüphelinin tutukluluk süresi ...
        #boluspor
        #Vanspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek