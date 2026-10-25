Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

'Avrat salatası' ve 'Diş hediği' coğrafi tescil aldı

Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel lezzetleri coğrafi işaret almaya devam ediyor. Son olarak 'avrat salatası' ve 'diş hediği', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.