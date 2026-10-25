Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Liverpool'a konuk olan Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin hemen başında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 6. dakikada yerini Joao Costa'ya bıraktı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:06 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşan Brighton & Hove Albion'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.
Mücadelenin ilk dakikalarında Brighton'da sakatlık şoku yaşandı.
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 4. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 6. dakikada yerini Joao Costa'ya bırakmak durumunda kaldı.
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