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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

        Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Liverpool'a konuk olan Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin hemen başında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 6. dakikada yerini Joao Costa'ya bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Brighton'da Ferdi'den kötü haber!

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşan Brighton & Hove Albion'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

        Mücadelenin ilk dakikalarında Brighton'da sakatlık şoku yaşandı.

        Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 4. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 6. dakikada yerini Joao Costa'ya bırakmak durumunda kaldı.

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        #Ferdi Kadıoğlu
        #Brighton &amp; Hove Albion
        #İngiltere Premier Lig
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