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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Çaykur Rizespor-Trabzonspor

        Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Çaykur Rizespor-Trabzonspor

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 4 deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen bordo-mavililer, kötü istatistiğe son vermek istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #çaykur rizespor
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