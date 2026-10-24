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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 0 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Chelsea: 0 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Tottenham, Londra derbisinde konuk olduğu Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. 8 sene sonra Stamford Bridge'te kazanan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 77'de Mike Panders (kk) ve 87. dakikada Mathys Tel attı. Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a çıkarırken, 80. dakikada Cole Palmer'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Chelsea ise 13 puanda kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        Londra derbisinde zafer Tottenham'ın!

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan Londra derbisini kazanan 2-0'lık skorla Tottenham oldu.

        Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 77'de Mike Penders'tan (kk) ve 87. dakikada Mathys Tel'den geldi.

        TOTTENHAM, STAMFORD BRIDGE'TEKİ HASRETİ BİTİRDİ

        Tottenham, Stamford Bridge'de 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı. Londra ekibi, bu statta son olarak 1 Nisan 2018'de Chelsea'yi 3-1 mağlup etmişti.

        Chelsea'de Cole Palmer, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        SON DURUM

        Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 13 puanda kaldı.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı ağırlayacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Stamford Bridge’de şiddetli yağmur ve rüzgar altında başlayan mücadelede, Tottenham yüzde 70'le topa daha fazla sahip taraf oldu. Milli aradan üst üste iki galibiyetle dönen Chelsea ise rakibine yüksek baskı ve hızlı geçişlerle karşılık verdi.

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        Karşılaşmanın ilk net pozisyonunda Cole Palmer’ın 15. dakikada sol ayağıyla üst köşeye gönderdiği şutu kaleci Antonin Kinsky son anda çeldi. 20. dakikada Mathys Tel’in ortasında topla buluşan Muhammed Kudus’un sert vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

        Arjantinli Emiliano Martinez'in çenesinden operasyon geçirmesi nedeniyle ligde ilk kez Chelsea kalesinde 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki Mike Penders, 29. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada ise Tel’in şutlarında hata yapmadı.

        Tottenham kalecisi Kinsky, ilk yarının son bölümlerinde Jordan Henderson ve Pedro Neto'nun vuruşlarında gole izin vermedi.

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        Konuk ekibin kontrolünde geçen ilk yarı, 0-0 berabere sona erdi.

        İlk yarıya göre tempo düşse de Tottenham'ın orta sahadaki hakimiyetiyle üstünlüğünü sürdürdüğü mücadelede kaleci Penders'ın da yardımıyla konuk ekip 1-0 öne geçti.

        77. dakikada sol taraftan ceza alanına ortalanan topu Penders yumruklamak istedi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak çizgiyi geçti. Hakem Chris Kavanagh saatine gelen uyarıyla santra noktasını gösterdi.

        72. dakikada Fernandes ile yaşadığı gerginliğin ardından sarı kart gören Cole Palmer, 10 dakika sonra yere düşen Gallagher'ın ayağına basınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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        Maç boyunca Tottenham'ın en etkili isimlerinden biri olan Tel, kendi yarı alanında Acheampong'tan kaptığı topla Chelsea ceza alanının önüne kadar geldi ve yerden sert bir şutla maçın skorunu belirledi: 0-2

        Tottenham bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Chelsea 13 puanda kaldı.

        18 AY SONRA SAHALARA DÖNEN MADDISON SAKATLANDI

        Dizindeki sakatlık nedeniyle 18 ay sonra ilk kez geçen hafta 3-1 kazandıkları Coventry City maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve gol atan Tottenham futbolcusu James Maddison, derbide yeniden sakatlandı.

        Karşılaşmanın 50. dakikasında yerde kalan Maddison oyuna devam edemeyince yerinen Conor Gallagher girdi. Chelsea tribünleri eski futbolcuları oyuna girerken yuhaladı.

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        #Chelsea
        #tottenham
        #İngiltere Premier Lig
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