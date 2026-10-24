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        Eyüpspor: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Kasımpaşa, Benedyczak ile kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

        Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligde puanını 16'ya yükseltirken Eyüpspor ise ligin dibine demirledi ve 3 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Amed SK ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hajradinovic'in geriye çıkardığı pasa gelişine sağ ayak içiyle vuran Mendes'in şutunda top, kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

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        31. dakikada sol kanattan içe kateden Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından kaleye yerden gönderdiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kontrol etti.

        37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Savunmadan çıkarken Eyüpsporlu El Yamiq'in hatalı pasında araya giren Ali Yavuz Kol, topu ceza sahası içindeki Hajradinovic'e çıkardı. Bosna Hersekli oyuncunun bekletmeden gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Benedyczak, topu sol ayağıyla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

        45. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

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        Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        47. dakikada sol kanattan gönderilen uzun pasa hareketlenen Benedyczak, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı, kaleci Emre Bilgin, topu direk dibinde kornere çeldi.

        60. dakikada savunmadan seken topu sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Talha Ülvan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

        68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında bulunan Rak-Sakyi'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Mendes'in şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

        90+3. dakikada soldan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

        Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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        #Eyüpspor
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