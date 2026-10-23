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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi!

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de derbi mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

        Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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