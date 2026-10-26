Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla beraber maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.