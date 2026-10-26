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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        F.Bahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı!

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla beraber maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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        #fenerbahçe
        #Antrenman
        #süper lig
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