Fenerbahçe yönetimi, tesis yenileme ve yatırım maliyetlerini üstlendi!

Haziran 2026'da gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin, kulübün tesislerinde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı devam eden Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını üstlendiği açıklandı.

Sponsorluk görüşmeleri devam eden Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nin ise bu kapsamın dışında olduğu belirtildi. Böylelikle söz konusu yatırımlar nedeniyle kulübe herhangi bir mali yük getirilmemiş olacak.

Fenerbahçe Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, "Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde; 145 milyon euro gelir, 133 milyon euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 164 milyon euroya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon euro azalmıştır" açıklamasını yaptı.