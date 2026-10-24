Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yönetimi, tesis yenileme ve yatırım maliyetlerini üstlendi!

        Fenerbahçe yönetimi, tesis yenileme ve yatırım maliyetlerini üstlendi!

        Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, tesislerde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı devam eden Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını karşılayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 13:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de yönetim, yatırım maliyetlerini üstlendi

        Haziran 2026'da gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin, kulübün tesislerinde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı devam eden Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını üstlendiği açıklandı.

        Sponsorluk görüşmeleri devam eden Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nin ise bu kapsamın dışında olduğu belirtildi. Böylelikle söz konusu yatırımlar nedeniyle kulübe herhangi bir mali yük getirilmemiş olacak.

        Fenerbahçe Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, "Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde; 145 milyon euro gelir, 133 milyon euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 164 milyon euroya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon euro azalmıştır" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Girne açıklarındaki gemi kazasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı: 9 şüphelinin tutukluluk süresi uzatıldı

        KKTC'nin Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada, Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndan (VDR) elde edilen ses kayıtları mahkemede açıklandı. Mürettebatın teknik arızaları ve geminin batma ihtimalini daha önce konuştuğu belirlenirken, 9 şüphelinin tutukluluk süresi ...
        #fenerbahçe
        #yönetim
        #yatırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!