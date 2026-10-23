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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Junior Olaitan Avrupa'da bambaşka!

        Beşiktaş'ta Junior Olaitan Avrupa'da bambaşka!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'a 1 gol atan Junior Olaitan, bu sezon Avrupa arenasında toplam 6 gole doğrudan etki etti.

        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, performansıyla öne çıktı.

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        Mücadelenin 73. dakikasında fileleri havalandıran Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

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        Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor.

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        Crystal Palace karşısında 73. dakikada sahneye çıkan Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederek istatistiklerine bir yenisini ekledi. Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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        Olaitan, Süper Lig'de ise şu ana kadar 2 asiste imza attı.

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        Beninli futbolcu, son 2 sezonunda 4'er gol ve asistle 7 gollük katkı verirken şimdiden 8 gollük katkıyla en iyi dönemini geçiriyor.

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