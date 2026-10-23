Beşiktaş'ta Junior Olaitan Avrupa'da bambaşka!
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'a 1 gol atan Junior Olaitan, bu sezon Avrupa arenasında toplam 6 gole doğrudan etki etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, performansıyla öne çıktı.
Mücadelenin 73. dakikasında fileleri havalandıran Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor.
Crystal Palace karşısında 73. dakikada sahneye çıkan Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederek istatistiklerine bir yenisini ekledi. Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Olaitan, Süper Lig'de ise şu ana kadar 2 asiste imza attı.
Beninli futbolcu, son 2 sezonunda 4'er gol ve asistle 7 gollük katkı verirken şimdiden 8 gollük katkıyla en iyi dönemini geçiriyor.