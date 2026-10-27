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        Fenerbahçe'de büyük üzüntü

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek hem zirve yarışında yara aldı hem de taraftarlarını üzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

        RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

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        Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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        İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

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        İRFAN CAN GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalarda etkili bir performans ortaya koydu.

        Derbi öncesinde ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 gol atan tecrübeli oyuncu, derbide de ağları havalandırmayı başardı.

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        İLK KEZ İLK GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ

        Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.

        İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.

        Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.

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        İLK MÜDAHALE 56'DA GELDİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuna ilk müdahalesini 56. dakikada gerçekleştirdi.

        İlk yarıda takımı soyunma odasına 2-0 yenik giren Kartal, devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı.

        Müsabakanın 56. dakikasında Kartal, Levent Mercan ve Mason Greenwood'u oyundan alırken, Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü.

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        OPPONG İLK KEZ

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, ilk kez derbi heyecanını yaşadı.

        Müsabakanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele verdi.

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        #galatasaray
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