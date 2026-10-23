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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'da Bruno Fernandes'in evine hırsız girdi!

        Manchester United'da Bruno Fernandes'in evine hırsız girdi!

        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi. Olay anında Portekizli yıldızın ailesinin evde olmadığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.

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        Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

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        Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

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        Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

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        Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

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        Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

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        #manchester united
        #Como
        #hırsız
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