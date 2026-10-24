Vedat Muriqi: Galatasaray'dan bir adım öndeyiz
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21:30'da Galatasaray'a konuk olacakları derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kadro kalitesi itibariyle derbide bir adım önde olduklarını belirten Kosovalı forvet, "Kadromuzda kariyeri boyunca bu tür maçlara birçok kez çıkmış futbolcular var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa kupaları gibi üst düzey organizasyonlarda çok sayıda maç oynamış oyuncularımız bulunuyor. Bu nedenle kalitemize ve tecrübemize çok güveniyorum. Bu yüzden derbide bir adım öndeyiz." dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
"SLAVIA PRAG MAÇI YOL KAZASI OLDU"
Vedat Muriqi: “Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz.”
"HOCANIN BİZDEN İSTEKLERİ BELLİ"
Vedat Muriqi: “Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor.”
"GALATASARAY'DAN BİR ADIM ÖNDEYİZ"
Vedat Muriqi: “Oynadığımız son dört Süper Lig maçında kalemizi gole kapattık. Bu maçlarda 14 gol atarken hiç gol yemedik. Bu, çok iyi bir istatistik. Ligde iyi gidiyoruz. Derbiler her zaman farklı olur. Ev sahibi olmak, deplasmanda oynamak ve seyirci avantajı gibi faktörler devreye girer. Kadromuzda kariyeri boyunca bu tür maçlara birçok kez çıkmış futbolcular var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa kupaları gibi üst düzey organizasyonlarda çok sayıda maç oynamış oyuncularımız bulunuyor. Bu nedenle kalitemize ve tecrübemize çok güveniyorum. Bu yüzden derbide bir adım öndeyiz.”
"HEP BEN ATMALIYIM DİYE ÇABAM YOK"
Vedat Muriqi: “Forvetim ama hiçbir zaman her golü ben atmalıyım diye bir çabam olmadı. Her zaman takıma nasıl katkı sağlayabileceğimi düşündüm. Derbiler, bireysel performansla kazanılacak maçlar değildir. Takım olarak konsantrasyonumuzun ilk dakikadan son dakikaya kadar üst seviyede olması gerekiyor. Rakip takımda da kaliteli futbolcular var ve sizi cezalandırabilirler.”
LUKAKU SÖZLERİ
Vedat Muriqi: “Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam altı yedi yıl Avrupa’da oynadım ama Türkiye liginden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe’nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe’yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum. Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum.”
"SAVUNMAMIZ OSIMHEN'I TUTAR"
Vedat Muriqi: "Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum."
EDERSON'A ÖVGÜ
Vedat Muriqi: "Ederson müthiş bir başlangıç yaptı aslında lige. Oynadığı ilk maçtan bu yana inanılmaz bir performans sergiliyor. Bizim takım olarak iyi oynamadığımız, konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalarda, momentumu kaybettiğimiz anlarda Ederson sahneye çıkıyor kurtarışlarıyla. Büyük bir kaleci. Yani dünya yıldızı bir kaleci. Burada Ederson'u Fenerbahçe'de oynadığı için bence biz ve Fenerbahçe taraftarı çok şanslıyız. İnşallah sezon sonuna kadar performansını böyle devam ettirir. İdmanda bazen evet karşı karşıya geliyoruz. Çok yoğun maç trafiği olduğu için böyle çok maç, karşılıklı maçlar olmuyoruz ama idmanlardan sonra şut atıyoruz vesaire. Çok iyi kaleci. Yani kaleyi öyle bir kapatıyor ki bir anda böyle kaleciler vardır ya böyle kalede büyür. Bizim idmanda işte birebir çalışıyoruz bazen. Öyle bir açı alıyor ki yani gol atma ihtimaliniz çok düşük, bir anda çok avantajlı duruma geçiyor. Tecrübesini de çok iyi kullanıyor. İnşallah performansını sezon sonuna kadar hep böyle sürdürür. Çünkü bize fayda sağlamış olacak."