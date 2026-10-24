Vedat Muriqi: Galatasaray'dan bir adım öndeyiz

EDERSON'A ÖVGÜ

Vedat Muriqi: "Ederson müthiş bir başlangıç yaptı aslında lige. Oynadığı ilk maçtan bu yana inanılmaz bir performans sergiliyor. Bizim takım olarak iyi oynamadığımız, konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalarda, momentumu kaybettiğimiz anlarda Ederson sahneye çıkıyor kurtarışlarıyla. Büyük bir kaleci. Yani dünya yıldızı bir kaleci. Burada Ederson'u Fenerbahçe'de oynadığı için bence biz ve Fenerbahçe taraftarı çok şanslıyız. İnşallah sezon sonuna kadar performansını böyle devam ettirir. İdmanda bazen evet karşı karşıya geliyoruz. Çok yoğun maç trafiği olduğu için böyle çok maç, karşılıklı maçlar olmuyoruz ama idmanlardan sonra şut atıyoruz vesaire. Çok iyi kaleci. Yani kaleyi öyle bir kapatıyor ki bir anda böyle kaleciler vardır ya böyle kalede büyür. Bizim idmanda işte birebir çalışıyoruz bazen. Öyle bir açı alıyor ki yani gol atma ihtimaliniz çok düşük, bir anda çok avantajlı duruma geçiyor. Tecrübesini de çok iyi kullanıyor. İnşallah performansını sezon sonuna kadar hep böyle sürdürür. Çünkü bize fayda sağlamış olacak."