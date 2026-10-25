Yunus Akgün: Derbiyi kazanmak istiyoruz

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yunus Akgün: "İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Bu çok değerli. İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması çok önemli, çok değerli, ülkemiz adına. Tabii ki de çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisi özellikle stadımızda taraftarlarımız çok büyük bir destek veriyor bize. Bu bizim için çok önemli. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Tabii ki de kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek, camiamıza güzel bir derbi hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çok güzel bir atmosfer olacak dediğim gibi ama her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz. Özellikle Türk oyuncular ve ben akademiden yetişmiş bir oyuncu olarak benim motivasyonum tabii ki de farklı oluyor. Her maçın motivasyonu farklı ama derbiler dediğim gibi ülkede, Avrupa'da özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok takip ediliyor. Çok merakla bekleniyor. Çok ateşli bir maç oluyor çünkü. Hem deplasman olsun evimizde olsun. Ama işte atmosfer güzel olacak. Kazanmak istiyoruz."