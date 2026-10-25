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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Derbiyi kazanmak istiyoruz

        Yunus Akgün: Derbiyi kazanmak istiyoruz

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21:30'da Fenerbahçe'yi konuk edecekleri mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Derbide çok güzel bir atmosferin beklediğini belirten Akgün, "Tabii ki de çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisi özellikle stadımızda taraftarlarımız çok büyük bir destek veriyor bize. Bu bizim için çok önemli. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Tabii ki de kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek, camiamıza güzel bir derbi hediye etmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:49 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, beIN Sports ekranlarına açıklamalarda bulundu.

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        "HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"

        Yunus Akgün: "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Her sene böyle. Baskı değil, bu bir sorumluluk. Bizim sorumluluğumuz. Biz de elimizden geldiğince taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 4 yıl üst üste şampiyonluk, büyük bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var, 5 sene üst üste. Şu anda lideriz. Sayın başkanımız, hocamız, hocamızın ekibi, arka tarafta çalışan ekibimiz var. Yani herkes burada çok büyük bir emek veriyor ve bu emeğin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için de çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi baskı yaratmıyor. Bu bizim için bir sorumluluk. Beklentiler çok yüksek, bu beklentileri biz yükselttik. Evet. Ve bu beklentileri de karşılıyoruz şu anda. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dediğim gibi bu senede hedefimiz belli. Taraftarımızın desteğiyle inşallah camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

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        "DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Yunus Akgün: "İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Bu çok değerli. İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması çok önemli, çok değerli, ülkemiz adına. Tabii ki de çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisi özellikle stadımızda taraftarlarımız çok büyük bir destek veriyor bize. Bu bizim için çok önemli. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Tabii ki de kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek, camiamıza güzel bir derbi hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çok güzel bir atmosfer olacak dediğim gibi ama her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz. Özellikle Türk oyuncular ve ben akademiden yetişmiş bir oyuncu olarak benim motivasyonum tabii ki de farklı oluyor. Her maçın motivasyonu farklı ama derbiler dediğim gibi ülkede, Avrupa'da özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok takip ediliyor. Çok merakla bekleniyor. Çok ateşli bir maç oluyor çünkü. Hem deplasman olsun evimizde olsun. Ama işte atmosfer güzel olacak. Kazanmak istiyoruz."

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        ANLAŞTIĞI OYUNCULAR

        Yunus Akgün: "Çok güzel karakterler, çok da iyi oyuncular. Yani Ziyech ile çok oynama fırsatım olmadı biliyorsunuz, şanssız bir dönem geçiriyor. Evet, sakatlıkları oldu. Barış'la oynadığımız zaman çok iyi oynadık. Barış da sol açık oynuyor, sağ bek oynadı, sağ açık oynadı. Sağ bek oynadığında da iyi bir performans vermiştik. Ama ben Sallai ile daha çok oynamıştım. Sallai ile daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kim oynarsa oynasın o bölgede zaten en iyisini vermeye çalışıyor. Ama Sallai diyebilirim."

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        "HEDEFİMİZ YÜKSEK"

        Yunus Akgün: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek. Geçen sene son 16 oynadık. Bu sene de hedefimiz yüksek. Basın toplantısında da söylemiştim, bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Çünkü ilk iki maç istediğimiz sonucu alamamıştık. Çok şükür kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde evimizde iki tane çok önemli maçımız var. Evimizde oynadığımız için bizim için büyük bir avantaj. Çünkü taraftarımızla beraber çok farklı bir Galatasaray var. Hedefimiz yüksek, beklentiler yüksek, bunun da farkındayız. Geçen senenin üstüne çıkmak istiyoruz. Kaliteli bir kadromuz var, kaliteli ekibimiz var. Bunu sahaya yansıtarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah dediğim gibi ligde hedefimiz her zaman şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz."

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        #Yunus Akgün
        #galatasaray
        #süper lig
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