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        Haberler Spor Futbol Almanya Freiburg: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Freiburg: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 3-1 mağlup etti. Dayot Upamecano, Serge Gnabry ile Michael Olise'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Bayern Münih, puanını 17'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Ligde üst üste ikinci kez yenilen Freiburg ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        Bayern Münih liderliğini sürdürdü!

        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, Freiburg ile deplasmanda karşılaştı. Europa Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikadaki Dayot Upamecano, 42. dakikada Serge Gnabry ve 90+5. dakikada Michael Olise kaydetti.

        Freiburg'un tek golü 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle geldi.

        Sacha Boey, mücadelenin son 30 dakikasında görev aldı.

        ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

        Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, 17 puanla Bundesliga'daki liderliğini sürdürdü. Ligde oynadığı son iki maçta da mağlup olan Freiburg ise 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

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        GELECEK HAFTA

        Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.

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        #BAyern Münih
        #freiburg
        #almanya bundesliga
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