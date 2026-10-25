Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, Freiburg ile deplasmanda karşılaştı. Europa Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikadaki Dayot Upamecano, 42. dakikada Serge Gnabry ve 90+5. dakikada Michael Olise kaydetti.

Freiburg'un tek golü 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Sacha Boey, mücadelenin son 30 dakikasında görev aldı.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, 17 puanla Bundesliga'daki liderliğini sürdürdü. Ligde oynadığı son iki maçta da mağlup olan Freiburg ise 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

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GELECEK HAFTA

Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.