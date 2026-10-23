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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 12. Fenerbahçe derbisi

        Okan Buruk'un 12. Fenerbahçe derbisi

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okan Buruk'un 12. F.Bahçe derbisi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıkacak.

        2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

        FENERBAHÇE'YLE 24 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

        Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

        26.04.2026

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        10.01.2026

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

        01.12.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

        02.04.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        21.09.2024

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

        07.04.2024

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

        24.12.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        08.01.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

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