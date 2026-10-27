Galatasaray derbi zaferini taraftarıyla kutladı

SmartWings neden satın alındı? Kendi markasını ve iş modelini koruyacak mı? İki şirketin filo uyumu nasıl? Bilet fiyatları değişecek mi? Satın alma yolculara maliyet getirecek mi? Yeni hatlar nerelere açılacak? Airport'ta Şimşek Güntay'ın konuğu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk oluyor... Daha Fazla Göster

SmartWings neden satın alındı? Kendi markasını ve iş modelini koruyacak mı? İki şirketin filo uyumu nasıl? Bilet fiyatları değişecek mi? Satın alma yolculara maliyet getirecek mi? Yeni hatlar nerelere açılacak? Airport'ta Şimşek Güntay'ın konuğu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk oluyor. Daha Az Göster