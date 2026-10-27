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        Galatasaray derbi zaferini taraftarıyla kutladı

        Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi galibiyetini taraftarıyla birlikte kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Derbi zaferini taraftarıyla kutladı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı.

        Futbolcular ve teknik ekip daha sonra orta sahada yuvarlak oluşturdu ve hep birlikte üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u ayrı olarak tribüne çağırdı.

        Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de futbolcuları alkışladı.

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        #galatasaray-fenerbahçe
        #derbi
        #Dursun Özbek
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