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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        G.Saray derbi hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ve çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        #süper lig
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