Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, bitişikteki işletmenin sahibini yaraladıktan sonra bir otomobili gasp ederek kaçtı. Sabah saatlerinde iş yeri sahibiyle tartıştığı, bir süre sonra geri dönerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 22 yaşındaki şüphelinin... Daha Fazla Göster

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, bitişikteki işletmenin sahibini yaraladıktan sonra bir otomobili gasp ederek kaçtı. Sabah saatlerinde iş yeri sahibiyle tartıştığı, bir süre sonra geri dönerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 22 yaşındaki şüphelinin kaçış güzergahı polis ekiplerince tespit edildi. Gasp edilen otomobil Çatalca'da bulunurken, şüpheli de bölgede gerçekleştirilen dron destekli operasyonla yakalandı. Daha Az Göster