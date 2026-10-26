Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Carlos del Cerro Grande!

Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açıyor

Meta'ya yönelik dava sürecine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın bilhassa şiddetle ilgili algılarında sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisi... Daha Fazla Göster Meta'ya yönelik dava sürecine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın bilhassa şiddetle ilgili algılarında sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler" dedi.(DHA) Daha Az Göster