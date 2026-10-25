Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 23:59 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.
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