Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig BB Erzurumspor Gaziantep FK Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Miguel Cardoso, Amar Gerxhaliu ve Guram Giorbelidze'nin attığı gollerle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Erzurumspor FK, puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erzurumspor FK'dan üst üste 2. galibiyet!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Erzurumspor FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52'de Miguel Cardoso, 64'te Amar Gerxhaliu ve 90+5. dakikada Guram Giorbelidze kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 70. dakikada Kerem Çalhanoğlu attı.

        Gaziantep FK'da 2. yarının hemen başında oyuna dahil olan defans oyuncusu Arda Kızıldağ, 56. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı ve teknik direktör Orhan Ak'ın kararına tepki gösterdi.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK, haftayı 9 puanla tamamladı. Üst üste 2. galibiyetini alan Erzurumspor FK ise puanını 14'e çıkardı.

        REKLAM

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Trabzonspor'a konuk olacak. Mavi Beyazlılar, Çorum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 22 Ekim 2026 (Eşref Fakıbaba Neden İstifa Etti?)

        İBB'de CHP- YENİ Parti ayrılıyor mu? CHP'de yeni istifalar gelir mi? İBB'de Kasım ayında değişim olur mu? CHP ile YENİ Parti'de ipler koptu mu? Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Mansur Yavaş adaylığını mı açıkladı? Mansur Yavaş hangi partiye geçecek? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Eski...
        #Gaziantep FK
        #erzurumspor fk
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!