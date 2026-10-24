Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Miguel Cardoso, Amar Gerxhaliu ve Guram Giorbelidze'nin attığı gollerle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Erzurumspor FK, puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Erzurumspor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52'de Miguel Cardoso, 64'te Amar Gerxhaliu ve 90+5. dakikada Guram Giorbelidze kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 70. dakikada Kerem Çalhanoğlu attı.
Gaziantep FK'da 2. yarının hemen başında oyuna dahil olan defans oyuncusu Arda Kızıldağ, 56. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı ve teknik direktör Orhan Ak'ın kararına tepki gösterdi.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK, haftayı 9 puanla tamamladı. Üst üste 2. galibiyetini alan Erzurumspor FK ise puanını 14'e çıkardı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Trabzonspor'a konuk olacak. Mavi Beyazlılar, Çorum FK'yı ağırlayacak.