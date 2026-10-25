Göztepe: 2 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, evinde Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Alexis Antunes ile Juan'ın golleriyle ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Göztepe, puanını 12'ye yükseltti ve 13. sıradan 10. sıraya tırmandı. Çorum FK ise 13 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3'te Alexis Antunes ve 38. dakikada Juan attı.
Bu soncuun ardından üst üste 3. kez kazanan ve puanını 12'ye çıkaran Göztepe, 13. sıradan 10. sıraya yükseldi. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ilk yenilgisini alan Çorum FK ise haftayı 13 puanla 9. sırada tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada Göztepe ilk pozisyonda öne geçti. Çorum FK’da kaleci Felipe’nin defansa aktarmak istediği topu araya girip kapan Antunes ağları havalandırdı: 1-0.
22’nci dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Arda Okan sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girip kale önüne çıkardı, Antunes’in vuruşu kalecide kaldı.
29’uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Juan’ın soldan ortasında ceza alanında Henrique’nin gelişine şutunu kaleci Antunes kontrol etti.
38’inci dakikada fark 2’ye çıktı. Defans hatasında topu kapan sarı-kırmızılılarda Antunes ara pasla Juan’ı gördü. Juan ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda Felipe’yi avladı: 2-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
73’üncü dakikada ev sahibinden Janderson’un sağdan sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa bomboş pozisyonda kimse dokunamadı.
77’nci dakikada Çorum FK’dan Penetra’nın yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta çıktı.
89’uncu dakikada Çorum FK’lı Moukoko’nun ceza sahasında yakın mesafeden şutunu Göztepe kalecisi Arda müthiş çıkardı.
Maç başka gol olmayınca 2-0 sonuçlandı.
STAT: Isonem Park Gürsel Aksel
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay
GÖZTEPE: Arda Özçimen – Taha, Sunberg, Bokele, Arda Okan, Rhaldney (Dk. 23 Anjorin) (Dk. 83 Matos), Miroshi, Akonnor, Antunes (Dk. 83 Efkan), Henrique (Dk. 83 Bekir Turaç), Juan (Dk. 58 Janderson)
ARCA ÇORUM FK: Felipe – Penetra, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Karlsbakk), Smolcic, Berat (Dk. 46 Thiam), Diomande, Gökhan Sazdağı, Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 89 Göktan), Kiziridis (Dk. 46 Mahmic), Ramirez (Dk. 63 Moukoko)
GOLLER: Dk. 3 Antunes, Dk. 38 Juan (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 32 Çağlar (Çorum FK), Dk. 34 Anjorin (Göztepe)