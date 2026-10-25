Hull City: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Hull City, evinde Brentford'la 1-1 berabere kaldı. 24. dakikada Ollie McBurnie'nin penaltı golüyle öne geçen Hull City, 63. dakikada Dango Ouattara'nın golüne engel olamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sonucun ardından Hull City haftayı 10, Brentford ise 11 puanla tamamladı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Hull City, Brentford'u ağırladı. MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Hull City, 24. dakikada Ollie McBurnie'nin penaltı golüyle öne geçti.
Konuk ekip, 63. dakikada Dango Outtara ile skoru eşitledi.
HULL CITY 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu serideki 4. beraberliğini alan Hull City, puanını 10'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise puanını 11 yaptı.
GELECEK HAFTA RAKİP IPSWICH
Hull City, gelecek hafta Ipswich'i konuk edecek. Brentford ise evinde Nottingham'ı ağırlayacak.
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