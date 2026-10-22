Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın'ın başaracağına sonsuz inancım var

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın'ın başaracağına sonsuz inancım var

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın başarılı olacağına inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sergen Yalçın'ın başaracağına sonsuz inancım var"

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulu da katıldı.

        Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Hacıosmanoğlu, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın hakkının yenmemesi gerektiğini belirterek, "Çalıştığı sürece içerisinde Türk futbolunun gelişiminde başarılar elde etti. Ona teşekkür ediyorum. Bu süreçte yabancı hoca da getirebilirdik. Ama Türk Milli Takımı'nın elbette Türk'ün çalıştırmasının gururunu yaşıyoruz diye söyledim. Baktığınız zaman 6-7 liste yapıp, hoca adayını herkes koydu. Bu listelerin hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu. Onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası başka bir şey. Zekasıyla çalışkanlığıyla birleştirirse ben inanıyorum ki onlarla beraber hem hocalık hem de ağabeylik yaparak, üstün başarıla yaşayacağına inandığım için direkt kendisiyle konuştuk. O da 'Bu gurur bana yeter' dedi. Allah ona da yardımcı olsun. Daha çok çalışarak, Sergen Yalçın'ın kim olduğunu herkese gösterirsin, tek dileğim o. Bütün sorumluluk kendinde. Kendi adına o mücadeleyi vermesini istiyorum. Elbette ki milli takımın teknik direktörü olmak onun gururu, sorumluluğu başka bir şeydir. Bazı insanlar konuşabilir. Hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum, karakterini biliyorum. 17 yaşındayken Süleyman Seba döneminden beri bir çizgisi vardı. Allah kalbine göre versin. Hep beraber çok çalışmamızı lazım. Bizim de görevimiz saha dışında onu rahat çalışacak imkanı sunmak. Başaracağına sonsuz inancım var" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksiciler yolu ringe çevirdi

        İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #sergen yalçın
        #ibrahim hacıosmanoğlu
        #TFF
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"