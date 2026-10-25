İlhan Palut: Daha agresif bir mücadeleye devam etmemiz lazım

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.

"DAHA AGRESİF BİR MÜCADELEYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ''Çok kötü bir tabloyla çıktık bu maça ve mutlaka bir reaksiyon vermemiz gerekirdi. Bu hem mücadele olarak hem tamam dengeli bir oyunla geçtiğimiz haftalar vardı ama artık ofansif anlamda da, üretim anlamında da, gol pozisyonu anlamında da daha agresif olmamız gerekiyordu. Günün sonunda da tabii ki futbol bir sonuç oyunu, tam ortalama puanlardaysanız bazı kazaları tolere edebiliyorsunuz. Ama içinde bulunduğumuz durum sonuca da çok ihtiyacımız olduğu durumdu bunların yanında. Maça geçtiğim zaman, iyi mücadele oldu. Görmek istediğim reaksiyonları gördüm. Biraz daha ofansif yönü kuvvetli oyuncular daha çok sahadaydı. Ofansif bir artı bekliyordum ama bunu sağlarken de defansif olarak pozisyon vermememiz gerekiyordu. Bu işin bu kısmı, iyiydi. Onun dışında evet 2-0 kazandık. Her ne kadar duran toptan goller geldi gibi görünse de, belki daha müsait durumda pozisyonları yakaladık. Hatırlamıyorum çok pozisyon vermedik. Penaltı inanılmaz bir kırılma anıydı. Çünkü 2-0 öndeyiz. Yeteri kadar zaman var rakip için 2-1 olduğu senaryoda. Oynanan oyun negatif bir şeyi çağırmıyor ama işte o bahsettiğim üzerimizdeki kazanamama baskısı o son kalan belki 15 dakikada bizi yorabilirdi. Orada da çok şükür ki gol olmadı, Bahadır kurtardı. Genel manada iyi bir performanstı bizim adımıza. Evet devam etmemiz lazım. İyi sonuçlara, cesur oyuna, daha agresif bir mücadeleye devam etmemiz lazım ki çok ekside olduğumuz pozisyondan kendimizi çıkaralım" diye konuştu.