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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Inter 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, evinde ağırladığı Fiorentina'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Inter uzatmada attığı gollerle kazandı!

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Zorlu mücadeleyi Milano ekibi 2-1 kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 90+1. dakikada Marcus Thuram ile 90+7. dakikada Piotr Zielinski (P) kaydetti. Fiorentina'da ise sahneye 65. dakikada Alex Jimenez çıktı.

        Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sahada 78 dakika kaldı. Tecrübeli futbolcu yerini Inter'e galibiyeti getiren golü atan Piotr Zielinski'ye bıraktı.

        Bu sonucun ardından Inter ligde puanını 22'ye yükseltti. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.

        Gelecek hafta Inter deplasmanda Venezia'ya konuk olacak. Fiorentina ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.

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