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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'ta Zeki Çelik sakatlandı!

        Juventus'ta Zeki Çelik sakatlandı!

        Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Juventus'ta Zeki Çelik sakatlandı!

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.

        Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

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        #juventus
        #Zeki Çelik
        #İtalya Serie A
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