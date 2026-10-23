Juventus'ta Zeki Çelik sakatlandı!
Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildi.
Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:38 Güncelleme:
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.
Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ