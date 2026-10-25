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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Bursaspor Keçiörengücü: 2 - Bursaspor: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Keçiörengücü: 2 - Bursaspor: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Amine Boutrah, Lewis Baker, Kelechi Iheanacho ile Lincoln'ün golleriyle ligde üst üste 3. galibiyetine uzanan Bursaspor, puanını 28'e yükseltti ve 26 puanla lider Kayserispor'un Pendikspor'la 2-2 berabere kalarak 27 puanda olması sonucunda zirveye yerleşti. Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı. Bursaspor'da forma giyen Lincoln, 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 21:52 Güncelleme:
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        Bursaspor liderliği kaptı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Bursaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'te Amine Boutrah, 35'te Lewis Baker, 50'de Kelechi Iheanacho ve 66. dakikada Lincoln attı. Ev sahibinin gollerini ise 7'de Emirhan Başyiğit (kk) ile 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.

        Yeşil Beyazlılar'ın 4. golünü kaydeden Lincoln, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten Bursaspor, lider Kayserispor'un Pendikspor'la 2-2 berabere kalarak haftayı 27 puanla tamamlaması sonucu zirveye yükseldi. Keçiörengücü ise 20 puanla 5. sırada yer aldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent temsilcisi, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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        #bursaspor
        #Keçiörengücü
        #1. Lig
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